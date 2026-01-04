Вкусные запеченные тарталетки с крабовыми палочками — горячая закуска, которая улетает первой

Эти запеченные тарталетки — настоящая находка для праздников и неожиданных гостей. Готовятся за считаные минуты, выглядят аккуратно и аппетитно, а вкус получается насыщенный и нежный одновременно. Крабовые палочки, сыр и копчёная икра отлично сочетаются между собой, а после запекания начинка становится особенно мягкой и ароматной. Идеальный вариант, когда хочется чего-то эффектного без долгой готовки.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г (половина упаковки), копчёная икра мойвы — 1/2 банки, твёрдый сыр — 50 г, творожный сыр — 2 ст. л., тарталетки — 10–12 шт., соус унаги — по вкусу, жареный кунжут — для подачи.

Приготовление: крабовые палочки мелко нарезают, сыр натирают на мелкой тёрке и соединяют с творожным сыром и копчёной икрой. Массу хорошо перемешивают до однородности. Готовую начинку раскладывают по тарталеткам, не утрамбовывая слишком плотно. Заготовки отправляют в разогретую до 180 °C духовку примерно на 10 минут — до лёгкой румяной поверхности и расплавленного сыра. Горячие тарталетки перед подачей поливают соусом унаги и посыпают жареным кунжутом.

