Американская чиновница подловила Белый дом на двойных стандартах Экс-советник Белого дома Хилл обвинила США в лицемерии после атаки в Венесуэле

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл подвергла резкой критике политику Вашингтона в отношении Венесуэлы и обвинила Белый дом в двойных стандартах, сообщает газета The New York Times. Чиновница подчеркнула, что концепция «сфер влияния» работает в обе стороны, такое же право может быть и у России.

Если у нас есть право на агрессию на нашем заднем дворе, то почему нет у них? — заметила она.

По мнению Хилл, объявляя Латинскую Америку местом для проведения своих военных операций, США фактически лишаются морального права осуждать аналогичные шаги других государств у их границ.

Ранее действия США в отношении Венесуэлы осудил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, они стали наглядным примером торжества «права сильнейшего» над международными нормами. Он также отметил, что «товарищи из солнечного Пиндостана» лишили себя возможности выступать в роли морального авторитета для других стран, как и критиковать действия России в зоне СВО.