Медведев обнулил претензии США к России Медведев: США после атаки на Венесуэлу не имеют никакого права упрекать Россию

Действия США в отношении Венесуэлы стали наглядным примером торжества «права сильнейшего» над международными нормами, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что действия Белого дома лишили его возможности выступать в роли глобального арбитра или морального авторитета для других стран.

Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну, — подчеркнул Медведев.

Медведев также охарактеризовал текущие действия администрации американского лидера Дональда Трампа в отношении Венесуэлы как противоправные, но последовательные. По мнению зампреда Совбеза РФ, Белый дом окончательно отбросил дипломатические формальности и перешел к открытому силовому давлению в интересах своей страны.

Ранее Медведев заявил, что военная операция США в Каракасе показала, что любому суверенному государству нужно ядерное оружие. Оно будет гарантией защиты страны в условиях современного миропорядка. В завершение он иронично назвал действия Трампа «блестящим шагом» к Нобелевской премии мира.