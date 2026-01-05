Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:55

В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях

МО: группировка «Север» продвигается ежедневно при создании полосы безопасности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Подразделения группировки войск «Север» продолжают ежедневное продвижение в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в рамках формирования полосы безопасности, передает Минобороны РФ. В сообщении сказано, что российским военным успешно удается укреплять позиции и оттеснять противника.

Подразделения группировки войск «Север» в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, — сказано в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед российскими войсками задачу продолжить в 2026 году расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни в Белгородской и Курской областях. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что темпы расширения буферной зоны заметно возросли в декабре.

До этого сообщалось, что российская армия контролирует свыше 900 квадратных километров территорий Сумской и Харьковской областей. В декабре вслед за Волчанском были взяты пять населенных пунктов в этих регионах.

Минобороны
ВСУ
Сумская область
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль выступил против передачи F-35 Турции
Теракт СБУ? Поезд сошел с рельсов в Амурской области: что известно, жертвы
Болгарский сухогруз сел на мель неподалеку от Тамани
Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон
Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года
Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее
«Агентура знала все»: ветеран «Альфы» обвинил близких Мадуро в измене
На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы
По сирийскому сценарию: Хаменеи сбежит в Москву из-за беспорядков в Иране?
«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?
Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала нового года
Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области
Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елей
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу
ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина
В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе
В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей
Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей
Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен
Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.