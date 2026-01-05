В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях

Подразделения группировки войск «Север» продолжают ежедневное продвижение в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в рамках формирования полосы безопасности, передает Минобороны РФ. В сообщении сказано, что российским военным успешно удается укреплять позиции и оттеснять противника.

Подразделения группировки войск «Север» в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, — сказано в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед российскими войсками задачу продолжить в 2026 году расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни в Белгородской и Курской областях. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что темпы расширения буферной зоны заметно возросли в декабре.

До этого сообщалось, что российская армия контролирует свыше 900 квадратных километров территорий Сумской и Харьковской областей. В декабре вслед за Волчанском были взяты пять населенных пунктов в этих регионах.