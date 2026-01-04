Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:00

«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле

Медведев назвал последовательной политику Трампа в отношении Венесуэлы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Действия американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы противоправны, но все же последовательны, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он признал, что Белый дом умеет отстаивать национальные интересы.

Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны. Всякие: и политические (Латинская Америка — задний двор США), и экономические (отдайте нам нефть), — рассказал Медведев.

По его словам, американцам не дают покоя чужие запасы. Медведев в этом контексте упомянул бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая считала несправедливым тот факт, что России досталось большое количество ресурсов. По мнению зампреда Совбеза РФ, то же самое произошло и с редкоземельными металлами на Украине, которые заинтересовали Трампа.

Ранее глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что цивилизованный мир превратился в джунгли. Так он отреагировал на новость об атаке на Венесуэлу и похищении Николаса Мадуро. По словам Аззама, слабость непростительна, ведь тогда «тебя съедят шакалы».

