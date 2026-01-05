Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота

Последствия банкротства затрагивают многие аспекты жизни — человеку в соответствующем статусе запрещается выезжать за границу, и он рискует потерять ценное имущество, сообщил юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, которые передает 360.ru, под вопрос ставится и получение новых займов, так как данные о статусе попадают в кредитную историю на пять лет.

Если решение о банкротстве принято, важно обратиться к проверенным юристам, чтобы избежать мошеннических схем, таких как «продажа долгов» за деньги или фиктивные инвестиционные предложения, — объяснил эксперт.

Юрист отнес к минусам статуса банкрота необходимость согласовывать все расходы с управляющим и временное прекращение исполнительных производств. Также в числе недостатков указан запрет занимать руководящие должности в компаниях в течение трех лет, а в финансовых организациях — до 10 лет. ИП утрачивают свой статус и могут восстановить его только через пять лет после завершения процедуры.

При этом даже после приобретения статуса банкрота сохраняются обязательства по алиментам, компенсации вреда здоровью и морального ущерба, объяснил юрист. Появившиеся после подачи заявления задолженности тоже придется погашать.

Ранее финансист Андрей Бархота заявил, что несвоевременное погашение задолженности может негативно отразиться на кредитной истории. По его словам, для предотвращения рисков необходимо заранее информировать банк о невозможности проведения платежа.