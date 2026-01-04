Операции США по захвату Мадуро предшествовала кибератака NYT: армия США начала операцию в Венесуэле с кибератаки

Операция США по захвату Николаса Мадуро началась с масштабной кибератаки, которая погрузила Каракас во тьму, сообщила газета New York Times. Отключение электричества позволило американской авиации, включая беспилотники и вертолеты, незаметно войти в воздушное пространство Венесуэлы.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн подтвердил, что в атаке было задействовано более 150 единиц воздушной техники. 3 января американский лидер Дональд Трамп официально объявил о завершении миссии, заявив, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и покинули территорию Венесуэлы.

В качестве доказательства президент США опубликовал фотографию Мадуро на борту американского военного корабля. Позже ведущие СМИ США транслировали кадры из штата Нью-Йорк, где людей вывели из самолета под конвоем десятков правоохранителей.

До этого Трамп охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как исключительно эффективную и впечатляющую демонстрацию американской военной силы. По его словам, удар по Каракасу стал одним из самых ярких проявлений мощи Соединенных Штатов за всю их историю.