Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 18:36

В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле

Премьер Испании Санчес решительно осудил события в Венесуэле

Педро Санчес Педро Санчес Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Правительство Испании решительно осуждает события в Венесуэле, заявил в соцсети X премьер-министр страны Педро Санчес после атаки армии США. По его словам, случившийся инцидент нарушил международное право.

Недавнее нарушение международной законности в Венесуэле — акт, который мы решительно осуждаем, — отметил он.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее Санчес заявил, что необходимо придерживаться соблюдения норм международного права и принципов Устава ООН. Он также подчеркнул необходимость деэскалации и ответственного поведения, отметив, что испанские дипломатические учреждения в Венесуэле продолжают работу.

До этого житель Каракаса запечатлел на камеру телефона первые авиаудары Военно-воздушных сил США по столице. Военные атаковали остров Маргарита, на котором сосредоточено наибольшее количество венесуэльских военных объектов. Кроме того, значительный удар был нанесен по аэропорту Игуэроте.

США
Педро Санчес
Венесуэла
Испания
