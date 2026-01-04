В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле

Правительство Испании решительно осуждает события в Венесуэле, заявил в соцсети X премьер-министр страны Педро Санчес после атаки армии США. По его словам, случившийся инцидент нарушил международное право.

Недавнее нарушение международной законности в Венесуэле — акт, который мы решительно осуждаем, — отметил он.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее Санчес заявил, что необходимо придерживаться соблюдения норм международного права и принципов Устава ООН. Он также подчеркнул необходимость деэскалации и ответственного поведения, отметив, что испанские дипломатические учреждения в Венесуэле продолжают работу.

До этого житель Каракаса запечатлел на камеру телефона первые авиаудары Военно-воздушных сил США по столице. Военные атаковали остров Маргарита, на котором сосредоточено наибольшее количество венесуэльских военных объектов. Кроме того, значительный удар был нанесен по аэропорту Игуэроте.