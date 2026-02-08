Дуров увидел общую черту ярых сторонников запрета соцсетей для подростков Дуров заявил, что запретить соцсети для детей хотят чиновники с низким рейтингом

Самыми ярыми сторонниками идеи запрета социальных сетей для подростков являются чиновники с «низким рейтингом одобрения», написал на своей странице в социальной сети X основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. К ним он причислил президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) — самые ярые сторонники запрета соцсетей для подростков и борьбы с «дезинформацией», — говорится в посте.

Таким образом Дуров ответил на пост World of Statistics, посвященный рейтингу неодобрения мировых лидеров. Макрон, Стармер, Мерц и Санчес заняли в нем лидирующие позиции.

Ранее Дуров заверил, что Telegram скорее перестанет работать, чем раскроет данные о переписках. По его словам, мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам.

До этого Дуров заявил, что власти Испании предлагают опасные нормы, которые ставят под угрозу цифровые свободы. Он отметил, что новые правила могут привести к массовой слежке за пользователями под предлогом «безопасности».