«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки

Испанские власти предлагают опасные нормы, которые ставят под угрозу цифровые свободы, заявил создатель Telegram Павел Дуров. В своем канале он отметил, что новые правила могут привести к массовой слежке за пользователями под предлогом «безопасности».

Это не меры защиты; это шаги к тотальному контролю. Мы уже видели этот сценарий — правительства используют «безопасность» как оружие для цензуры критиков. В Telegram мы ставим на первое место вашу приватность и свободу: сильное шифрование, отсутствие задних дверей и сопротивление злоупотреблениям, — написал он.

Речь идет о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет и уголовной ответственности руководителей платформ. Кроме того, власти намерены усилить алгоритмы за вредоносным контентом.

До этого Дуров опроверг слухи о зависимости мессенджера от российского капитала. Он подтвердил, что является его единственным владельцем, а также подробно объяснил ситуацию с долговыми обязательствами платформы.