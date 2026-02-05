Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:33

«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки

Дуров: Испания движется к полному контролю за интернетом

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испанские власти предлагают опасные нормы, которые ставят под угрозу цифровые свободы, заявил создатель Telegram Павел Дуров. В своем канале он отметил, что новые правила могут привести к массовой слежке за пользователями под предлогом «безопасности».

Это не меры защиты; это шаги к тотальному контролю. Мы уже видели этот сценарий — правительства используют «безопасность» как оружие для цензуры критиков. В Telegram мы ставим на первое место вашу приватность и свободу: сильное шифрование, отсутствие задних дверей и сопротивление злоупотреблениям, — написал он.

Речь идет о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет и уголовной ответственности руководителей платформ. Кроме того, власти намерены усилить алгоритмы за вредоносным контентом.

До этого Дуров опроверг слухи о зависимости мессенджера от российского капитала. Он подтвердил, что является его единственным владельцем, а также подробно объяснил ситуацию с долговыми обязательствами платформы.

Павел Дуров
соцсети
интернет
Испания
