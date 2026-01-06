Атака США на Венесуэлу
Для теплого семейного ужина: готовим постный винегрет в Сочельник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим салат, который станет главным героем на праздничном столе в Сочельник. Постный рецепт винегрета — на NEWS.ru.

Варим до мягкости 3 свеклы, 4 картофелины и 2 морковки. Остужаем, чистим и режем кубиками. К овощной компании добавляем 200 грамм кислой капусты с ее фирменной кислинкой, 150 грамм соленых огурчиков с их хрустящим характером и 100 грамм нежного зеленого горошка.

Заправляем постный винегрет душистой смесью из трех столовых ложек ароматного подсолнечного масла с чайной ложкой пикантной горчицы. Аккуратно перемешиваем и украшаем перьями зеленого лука.

Даем салату на праздничный стол настояться полчаса в прохладе — пусть все вкусы заключат мирный союз. Этот винегрет точно понравится семье в Сочельник!

Алина Ясинская
А. Ясинская
