Раскрыты масштабы рынка «инвестиций страсти»

Мировой рынок инвестиций страсти (passion investing), также известный как альтернативные инвестиции, ежегодно достигает объема в $200–250 млрд, заявил ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. В десятку наиболее привлекательных для инвесторов активов входят бриллианты, ювелирные изделия с ними, произведения искусства, винтажные автомобили и другие подобные объекты.

По поводу размера этого рынка — сложно оцифровать, но может составлять порядка $200-250 млрд ежегодно. К примеру, продажи предметов искусства ежегодно составляют $50-60 млрд, — прокомментировал эксперт.

Например, рынок произведений искусства ежегодно оценивается в пределах $50–60 млрд. Вложения в цветные камни, по словам Красноженова, колеблются примерно в диапазоне $1–1,5 млрд, хотя эта цифра может варьироваться. Эксперт подчеркнул, что в России рынок инвестиций только начинает набирать обороты, а состоятельные инвесторы активно ищут новые способы диверсификации своих вложений.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко прогнозирует, что банковские вклады останутся востребованным инструментом для инвестиций до середины 2026 года. Эксперт порекомендовал россиянам рассмотреть возможность открытия как долгосрочного депозита на шесть месяцев, так и краткосрочного до трех месяцев, а также обратить внимание на облигации (ОФЗ и корпоративные) и, возможно, акции.