06 января 2026 в 07:00

Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году

Доцент Щербаченко: банковские вклады наиболее востребованы для инвестиций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Банковские вклады останутся наиболее востребованным инструментом для инвестиций до середины 2026 года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это связано с сохранением ключевой ставки Центробанка на достаточно высоком уровне.

Ключевая ставка ЦБ РФ остается на достаточно высоком уровне. Банк России в течение 2026 года будет постепенно снижать ставку, если инфляция пойдет на спад. На мой взгляд, летом 2026 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12–14%. Наиболее востребованными до этого срока точно будут оставаться банковские вклады. В 85 крупнейших банках средняя ставка по вкладам на сумму от 100 тыс. рублей в зависимости от срока составляет: на один месяц — 13,11%, на три месяца — 13,98%, на шесть месяцев — 13,07%, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что выгоднее будет открыть два разных вклада: один на полгода, а второй на три месяца. По его словам, при формировании инвестиционного портфеля на предстоящий период также стоит рассмотреть облигации и акции. Доцент добавил, что в условиях ожидаемого снижения ключевой ставки держатели длинных облигаций с постоянным купоном могут получить не только регулярный доход, но и выиграть на росте цены бумаги.

Я бы рекомендовал в 2026-м открыть один долгосрочный депозит на шесть месяцев с учетом того, что деньги вам не понадобятся, а также один краткосрочный до трех месяцев с целью накопить на более близкую цель. Кроме того, в 2026 году лучше инвестировать средства в облигации (ОФЗ и корпоративные). Когда ключевая ставка снижается, облигации растут. Держатели длинных облигаций с постоянным купоном получают как регулярно купонный доход, а также выигрывают на росте цены бумаги. Можно рассмотреть вариант и по вложению средств в акции, — пояснил Щербаченко.

Ранее руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич заявил, что в 2026 году ставки по банковским вкладам могут опуститься до 11,5–12%. По его словам, при сохранении инфляции на уровне 4–5% это обеспечит спрос на банковские продукты.

