Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:23

Украинец описал вымерший Кривой Рог

Военнопленный Коновалов: в Кривом Роге не осталось мужчин

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press
Мужчин практически не осталось на улицах Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Коновалов. По его словам, прогуливающихся лиц мужского пола уже просто-так не встретишь.

В Кривом Роге уже все, там все бегут, все прячутся. Вы бы сейчас в шоке были, сейчас бы так и шли бы по большому проспекту, вы увидите мужика, которому может за 60 и еще хромой. А так все уже. Нет такого, чтобы мужик пошел себе пиво купил вечером после работы или еще что-то, — сказал Коновалов.

Ранее другой украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что бойцы ВСУ часто становятся жертвами «дружественного огня». По его словам, он стал свидетелем нескольких смертей сослуживцев при таких обстоятельствах и потому решил дезертировать.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что боевой дух военнослужащих ВСУ значительно снизился. По его словам, солдаты теряют желание сражаться и жертвовать жизнью ради интересов киевского руководства.

