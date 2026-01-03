Новый год — 2026
03 января 2026 в 10:30

Пленный раскрыл, почему дезертировал из ВСУ

Пленный Вовченко: бойцы ВСУ стреляли по своим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бойцы ВСУ часто становятся жертвами «дружественного огня», заявил украинский военнопленный Павел Вовченко. По его словам, которые передало РИА Новости, он стал свидетелем нескольких смертей сослуживцев при таких обстоятельствах и потому решил дезертировать.

Я так решил (бежать из украинской армии. — NEWS.ru), посмотрел, что там творится, — там непонятно, кто в кого стреляет. Нам скотч на колени, на руках мотали. Мы поснимали. И там есть — кто наши, кто не наши, там нигде не понятно было, кто в кого стреляет. И то, что видел сам, сколько там ребят погибло, — сообщил Вовченко.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с призывом возобновить крупные обмены военнопленными. Она напомнила о больших обменах военнослужащими, которые состоялись в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссиями.

До этого пленный украинский военный Виктор Кушнир рассказал, что командование ВСУ направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск. По его словам, бойцам заранее заявляли, что их ожидает смерть.

