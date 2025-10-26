Бывший боец ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен Экс-боец ВСУ Пустовой рассказал, что сдался в плен с помощью Telegram

Бывший военнослужащий ВСУ сдался в плен добровольно, благодаря общению в Telegram-канале, передает РИА Новости. После этого он перешел на сторону России и стал членом отряда имени Александра Матросова.

Солдат с позывным Пустовой рассказал, что после осознания предстоящей отправки на передовую начал искать способы перейти на сторону российских сил. Он нашел несколько Telegram-каналов и наладил контакты с их участниками. По словам бойца, в сентябре 2024 года их подразделение было направлено на Харьковское направление. На передовой они ждали сигнала от куратора через мессенджер. Куратор предупредил о возможных трудностях и призвал к терпению.

Понимал: скоро отправят на «передок». И обдумывал, как перейти к русским. Нашел пару каналов в Telegram, завел знакомства, — сказал он.

По словам военнослужащего, получив необходимые координаты, он проинформировал своих сослуживцев о том, что отправился по своим делам. Достигнув места встречи, он встретился с проводником и успешно пересек линию фронта. После прохождения проверки он присоединился к отряду имени Матросова.

Ранее украинский военнопленный призвал товарищей сдаться в плен, заявив, что это лучше для их жизни и не стоит рисковать ради президента Украины Владимира Зеленского. Он также рассказал о проблемах со здоровьем, месячной подготовке в Черниговской области и нехватке личного состава на фронте, подчеркнув строгие требования командования.