06 января 2026 в 09:41

В Госдуме объяснили заявление Зеленского о двух вариантах в конфликте

Шеремет счел слова Зеленского о двух вариантах в конфликте панической атакой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий вокруг конфликта с Россией выступает следствием панической атаки, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, это объясняет путаные высказывания главы государства, кадровые перестановки в Офисе президента Украины и атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население РФ.

У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти. О чем очень хорошо известно в США, — отметил он.

До этого сообщалось, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и отелю в Херсоне, используя вооружение, предназначенное для разрушения укрепленных сооружений. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что под обстрел попали мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Евросоюзу выгодно управлять Зеленским из-за его зависимости от наркотиков. По словам парламентария, прошлое украинского политика свидетельствует о его приверженности употреблению запрещенных веществ.

