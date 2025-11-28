День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:13

В Госдуме ответили, почему наркомана Зеленского не отправят в отставку

Милонов: Евросоюзу удобно управлять Зеленским из-за его пристрастия к наркотикам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/GrillottiGlobal Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюзу выгодно управлять президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его зависимости от наркотиков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, прошлое украинского политика свидетельствует о его приверженности употреблению запрещенных веществ.

В отставку Зеленский сам не уйдет, и его никто не отправит. Окружение президента Украины и людей в ЕС вполне устраивает, что такой человек во главе государства, потому что им удобно управлять. Знаете, у нас недавно был скандал с рехабами. Так вот, можно сказать, что если бы Зеленский попал в самый беспредельный ребцентр, то это, наверное, для него было бы спасение. Он бы от наркотиков либо вылечился, либо помер там, его бы там запинали. Но применительно к Зеленскому, конечно, никаких требований слишком деликатных к рехабам быть не может, — высказался Милонов.

Он предположил, что если у президента Украины остановится сердце, это станет национальным праздником, прежде всего, для его страны. По мнению депутата, люди не видят другого способа сменить Зеленского, кроме как через его добровольный или принудительный уход из жизни. Милонов также отметил, что на Украине невозможно сменить власть путем выборов.

Что касается всяких разных домыслов и предположений об увлечении Зеленского запрещенными веществами, хочу сказать, что те люди, которые его знали еще до президентства, они помнят прекрасно, как он со своей супругой злоупотреблял в огромных количествах всякими разными белыми веществами. Он нигде не лечился, поэтому с огромной долей вероятности можно утверждать, что он вряд ли с них слез. Отсюда и логика принятия решений, отсюда и непоследовательность действий. Жалко только, что целая страна стала заложником вот такого наркомана. Так что для меня в том видео все очевидно, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что во время видеообращения к населению Украины из носа президента Владимира Зеленского вылетела белая субстанция. Это случилось, когда глава государства обсуждал инициативу США по мирному урегулированию конфликта и призывал к «координации с партнерами».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Госдума
Виталий Милонов
Владимир Зеленский
Евросоюз
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.