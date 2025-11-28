Евросоюзу выгодно управлять президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его зависимости от наркотиков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, прошлое украинского политика свидетельствует о его приверженности употреблению запрещенных веществ.

В отставку Зеленский сам не уйдет, и его никто не отправит. Окружение президента Украины и людей в ЕС вполне устраивает, что такой человек во главе государства, потому что им удобно управлять. Знаете, у нас недавно был скандал с рехабами. Так вот, можно сказать, что если бы Зеленский попал в самый беспредельный ребцентр, то это, наверное, для него было бы спасение. Он бы от наркотиков либо вылечился, либо помер там, его бы там запинали. Но применительно к Зеленскому, конечно, никаких требований слишком деликатных к рехабам быть не может, — высказался Милонов.

Он предположил, что если у президента Украины остановится сердце, это станет национальным праздником, прежде всего, для его страны. По мнению депутата, люди не видят другого способа сменить Зеленского, кроме как через его добровольный или принудительный уход из жизни. Милонов также отметил, что на Украине невозможно сменить власть путем выборов.

Что касается всяких разных домыслов и предположений об увлечении Зеленского запрещенными веществами, хочу сказать, что те люди, которые его знали еще до президентства, они помнят прекрасно, как он со своей супругой злоупотреблял в огромных количествах всякими разными белыми веществами. Он нигде не лечился, поэтому с огромной долей вероятности можно утверждать, что он вряд ли с них слез. Отсюда и логика принятия решений, отсюда и непоследовательность действий. Жалко только, что целая страна стала заложником вот такого наркомана. Так что для меня в том видео все очевидно, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что во время видеообращения к населению Украины из носа президента Владимира Зеленского вылетела белая субстанция. Это случилось, когда глава государства обсуждал инициативу США по мирному урегулированию конфликта и призывал к «координации с партнерами».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.