Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 09:19

Дипломат раскрыл, из какой страны ЕС люди массово хотят переехать в Россию

Дипломат Касаткин отметил рост желающих переехать из Латвии в Россию

Латвийский пограничный пост Латвийский пограничный пост Фото: Shutterstock/FOTODOM
Интерес к переселению в Россию из Латвии проявляют не только пожилые люди, пострадавшие от дискриминации, но и молодежь, заявил временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости. Он отметил, что российская сторона активно работает как на защиту прав граждан, так и на прием русскоязычных соотечественников, желающих переехать.

Российская сторона, наряду с отстаиванием прав наших граждан, активно работает, что называется, на «прием» русскоязычных соотечественников, желающих переселиться в Россию, — говорится в заявлении.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что Германия, Франция и США возглавляют список стран, из которых соотечественники чаще всего возвращаются в Россию. По ее словам, на данный момент более 2,5 тыс. семей решили связать свою судьбу с РФ.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что России необходима возвратная миграция, при которой иностранные работники приезжают на временные заработки и затем уезжают на родину. По его мнению, важно привлекать в страну в первую очередь квалифицированных специалистов, а не неквалифицированных работников.

Россия
Латвия
переезды
дипломаты
