16 декабря 2025 в 12:41

Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину

Бутина: соотечественники чаще всего возвращаются в Россию из Германии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Германия, Франция и США стали лидерами среди стран, из которых соотечественники чаще всего возвращаются в Россию, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в комментарии NEWS.ru. По ее словам, сказанным в кулуарах пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению 20 декабря в Москве II Екатерининского форума и сегодняшним вызовам международного и межнационального взаимодействия, на текущий момент уже более 2,5 тыс. семей решили связать свою судьбу с РФ.

Нужно обратить внимание, что программа по переселению соотечественников работает очень эффективно. <...> Если говорить о списке стран, то на первом месте по-прежнему Германия, откуда больше всего приезжает наших соотечественников. Из Соединенных Штатов очень многие приезжают, многие возвращаются из таких стран, как, например, Австралия, которая в свое время, в 90-е годы, имела очень комфортную программу переселения и вытягивала кадры из нашей страны, — сказала Бутина.

В список государств с наибольшим числом переселенцев также входит и Италия, отметила член думского комитета. Прибывающие семьи выбирают для проживания не только Москву, но и Краснодарский край, Калужскую и Иркутскую области, подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дети возвращающихся на родину соотечественников должны зачисляться в учебные заведения без прохождения вступительных испытаний. Глава государства подчеркнул, что практика отказов в приеме русскоязычных ребят из-за результатов различных тестирований является неприемлемой.

