«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС Депутат Бутина: Европа не откажется от воровства российских активов

Европа не откажется от воровства российских активов, заявила депутат Госдумы Мария Бутина. По ее словам, которые передает ТАСС, «Господь лишил их разума».

Я думаю, к сожалению, <…> откровенное воровство, которое они устраивают с российскими активами, не остановится. Они обезумели, Господь лишил их разума, — полагает депутат.

Она заявила, что, по ее мнению, Россия должна подготовиться к принятию контрмер и осуществить зеркальный ответ рационально, хладнокровно и взвешенно. По словам депутата, Госдума ранее предпринимала аналогичные шаги в ответ на дискриминационные действия в адрес российских журналистов в зарубежных государствах, где российские репортеры подвергались преследованиям, изгнаниям и физическим нападениям.

Бутина подчеркнула, что тогда российские власти приняли решение депортировать сотрудников иностранных медиаорганизаций, представители которых действовали в странах, ограничивающих права российских корреспондентов. Сейчас же, добавила депутат, экономический аспект должен соблюдаться аналогично, демонстрируя такую же симметрию действий.

Ранее газета Le Monde сообщила, что глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. По ее словам, такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.