Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС Le Monde: глава Euroclear Урбен готова судиться с ЕС из-за российских активов

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов, сообщает газета Le Monde. По ее словам, такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.

Мы должны быть очень бдительны. [Это противоречит] международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство, — сказала глава депозитария.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа получит возможность изъять половину замороженных российских активов в случае принятия соответствующего законодательного акта. По данным ведомства, общий объем находящихся в Соединенных Штатах российских активов составляет приблизительно $5 млрд (более 405 млрд рублей).

Кроме того, министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе сообщила об отсутствии консенсуса среди министров финансов стран Евросоюза по предложению Еврокомиссии о направлении замороженных российских активов на создание «репарационного кредита» для Украины. Окончательное рассмотрение данного вопроса перенесено на саммит Евросоюза, запланированный на декабрь.