Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:32

Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС

Le Monde: глава Euroclear Урбен готова судиться с ЕС из-за российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear Бельгийский депозитарий Euroclear Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов, сообщает газета Le Monde. По ее словам, такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.

Мы должны быть очень бдительны. [Это противоречит] международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство, — сказала глава депозитария.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа получит возможность изъять половину замороженных российских активов в случае принятия соответствующего законодательного акта. По данным ведомства, общий объем находящихся в Соединенных Штатах российских активов составляет приблизительно $5 млрд (более 405 млрд рублей).

Кроме того, министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе сообщила об отсутствии консенсуса среди министров финансов стран Евросоюза по предложению Еврокомиссии о направлении замороженных российских активов на создание «репарационного кредита» для Украины. Окончательное рассмотрение данного вопроса перенесено на саммит Евросоюза, запланированный на декабрь.

Евросоюз
замороженные активы
Россия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.