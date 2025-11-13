Вопрос по экспроприации замороженных активов России перенесен

Министры финансов стран ЕС не смогли достичь соглашения по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для создания «репарационного кредита» Украине, сообщила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе на пресс-конференции по итогам встречи. Окончательное решение по этому вопросу будет рассмотрено на саммите Евросоюза в декабре, передает ТАСС.

Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре, — сказала она.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.