Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:09

Вопрос по экспроприации замороженных активов России перенесен

Министры финансов Евросоюза не договорились по изъятию активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министры финансов стран ЕС не смогли достичь соглашения по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для создания «репарационного кредита» Украине, сообщила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе на пресс-конференции по итогам встречи. Окончательное решение по этому вопросу будет рассмотрено на саммите Евросоюза в декабре, передает ТАСС.

Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре, — сказала она.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.

активы
Россия
Евросоюз
министры
