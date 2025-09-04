Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:38

Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум

Москалькова заявила, что спецслужбы работают над взаимной репатриацией граждан

Спецслужбы активно работают над взаимной репатриацией мирных граждан, которую запросила украинская сторона, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о жителях Курской области, вывезенных в Сумы. Москалькова признала, что в данном вопросе есть определенные подвижки.

Нашей стране был направлен список с предложениями провести взаимную репатриацию, и наши спецслужбы работают с этими условиями, потому что обмен гражданских лиц не предусматривает законодательство, — сказала омбудсмен.

Она добавила, что взамен на репатриацию жителей Курской области Киев рассчитывает на такое же возвращение граждан Украины. При этом диалог по данной теме продолжается.

Ранее сразу пять российских и пять украинских семей воссоединились на белорусско-украинской границе при посредничестве Москальковой. По ее словам, все мероприятия проводятся на паритетных началах, чтобы процесс воссоединения проходил зеркально для обеих сторон.

