Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум

Спецслужбы активно работают над взаимной репатриацией мирных граждан, которую запросила украинская сторона, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о жителях Курской области, вывезенных в Сумы. Москалькова признала, что в данном вопросе есть определенные подвижки.
Нашей стране был направлен список с предложениями провести взаимную репатриацию, и наши спецслужбы работают с этими условиями, потому что обмен гражданских лиц не предусматривает законодательство, — сказала омбудсмен.
Она добавила, что взамен на репатриацию жителей Курской области Киев рассчитывает на такое же возвращение граждан Украины. При этом диалог по данной теме продолжается.
Ранее сразу пять российских и пять украинских семей воссоединились на белорусско-украинской границе при посредничестве Москальковой. По ее словам, все мероприятия проводятся на паритетных началах, чтобы процесс воссоединения проходил зеркально для обеих сторон.