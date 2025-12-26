Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше

Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше

Суд в Москве поставил точку в деле о квартире певицы Ларисы Долиной, ВС России больно ударили по украинской энергетике, жительницу Ростова-на-Дону спасли из рабства — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Долина начала вывозить вещи из скандальной квартиры

Московский городской суд 25 декабря поставил точку в деле о квартире Ларисы Долиной. Решением суда народной артистке России предписано покинуть жилплощадь. Заседание вызвало огромный ажиотаж, небольшой зал с трудом вместил аккредитованных на процесс представителей СМИ.

Ни Долина как ответчик, ни Лурье как истец в суд не приехали. Обеих представляли адвокаты. Не было и дочери певицы — Ангелины, имя которой также фигурировало в судебном заседании. Она вместе с исполнительницей и своей дочкой Александрой прописана в той самой квартире в Хамовниках. Лурье требовала через суд выписать их, освободив жилплощадь.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в своем выступлении перед судом подчеркнула, что ее подзащитная приобретала квартиру для личного проживания вместе со своими двумя детьми. Другой жилплощади, по словам юриста, у нее нет. В настоящее время она вынуждена проживать на квадратных метрах бывшего мужа, в то время как Долина точно не останется на улице, отметила правозащитница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В материалах дела имеются доказательства того, что у ответчика Долиной в собственности имеются иные жилые помещения. В собственности есть квартира <...> площадью 51 квадратный метр, два земельных участка, на которых расположены два дома площадью 656 квадратных метров и 363 квадратных метра. Также у дочери Долиной имеется квартира», — уточнила Свириденко.

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь заявила, что певица готова освободить жилплощадь. Однако она попросила, чтобы той дали время собрать вещи до окончания новогодних праздников, то есть до 10 января.

«Против исковых требований не возражаем, готовы выселиться до конца январских праздников. То есть даже быстрее, чем это положено законом, — пять рабочих дней», — сказала Пухова.

Свириденко после заседания сообщила журналистам, что если Долина не покинет жилплощадь добровольно «в разумные сроки», то придется прибегать к помощи исполнительного производства. То есть выселением артистки займутся судебные приставы, заметила юрист. Она выразила надежду, что до этого дело все-таки не дойдет.

Украинцы в панике: вся страна может скоро остаться без света?

Инсайдеры сообщили, что ВС РФ нанесли новую серию мощных ударов по военным целям на Украине 23–24 декабря. Как отметил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, прошедшая кампания характеризуется средней, но устойчивой ударной активностью с четким смещением акцента на северо-восточные области страны — прежде всего Сумскую и Черниговскую области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Всего зафиксировано 19 серий взрывов, из которых не менее семи — по Сумской области, четыре — по Чернигову. Это указывает на системное давление по приграничному поясу, а не разрозненные эпизоды», — заявил подпольщик.

В Сумской области характер ударов Лебедев описал следующим образом: повторяемость по одним и тем же городам говорит о работе по складам, пунктам временной дислокации и логистическим объектам ВСУ, элементам ПВО.

«Черниговская область. Вечерняя серия из четырех подряд ударов указывает на доразведку и повторную работу по одной зоне. Такой паттерн характерен для добивания ранее пораженной цели. После ударов город погрузился во тьму», — указал подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь Telegram-канал «Легитимный» сообщил об очередном прилете ракет и беспилотников по энергетике, портовой и железнодорожной инфраструктуре ВСУ.

«Били по подстанциям возле АЭС, чтобы Украина была вынуждена останавливать блоки. <...> ПВО ВСУ на нуле. Остались только мобильные группы с пулеметами и дронами перехватчиками (их еще много, а ракет для ПВО очень мало). Удар оказался болезненным», — отметил канал.

В целом, как считают источники, на Украине царит паника. Местные инсайдеры не сомневаются, что для Киева грядет катастрофа, ведь ВС РФ могут сокрушить украинскую энергетику в любой момент и оставить без света всю страну. Такой расклад называют самым очевидным, ведь Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжает саботировать мирные переговоры.

Что известно о спасении россиянки-рабыни из калмыцкого ада?

Жительница Ростова-на-Дону Мария (имя изменено) в ноябре текущего года осталась без работы и искала источник доходов. В итоге ей предложили занятость в сельском хозяйстве — пасти баранов. Женщина согласилась, но только потом узнала, что речь идет о работе в другом регионе — в Калмыкии. В итоге Мария обнаружила себя в глухой местности, где условия работы и жизни были невыносимыми.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как утверждают представители движения по борьбе с рабством «Альтернатива», женщине не платили зарплату, а когда она попыталась сбежать и обратиться в полицию, участковый просто вернул ее «хозяину». После второго побега Марию изнасиловали.

«Мария несколько раз обращалась за помощью в полицию, но за это в дальнейшем лишь подвергалась избиениям. По словам Марии, обратно ее возвращал местный участковый. После второго побега и вот такого возвращения родственник „хозяина“ в качестве наказания подверг женщину не только избиениям, но и сексуальному насилию», — рассказали в «Альтернативе».

На помощь оказавшейся в рабстве ростовчанке пришел ее знакомый, которому она рассказала о произошедшем. Тот обратился в «Альтернативу», и волонтеры начали работу. На помощь общественникам пришли коллеги из отряда «ЛизаАлерт» в Калмыкии.

«Мужчина обратился к нам. Но по указанному адресу машина просто не смогла проехать, а сама женщина пропала со связи. Тогда на помощь пришли волонтеры „ЛизаАлерт“, которые на внедорожнике смогли найти женщину — она сбежала и пряталась, почти сутки провела в поле. Огромное спасибо им за помощь», — написали активисты «Альтернативы» в своем отчете.

В ближайшем отделе полиции Мария написала заявление по факту изнасилования. Подозреваемого, по данным движения, уже задержали. На спасательную операцию женщины волонтеры с 15 по 17 декабря потратили 13 485 рублей, большая часть которых ушла на транспортные расходы для пострадавшей и новый телефон с сим-картой для нее.

Читайте также:

Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря

Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря

Ураганы и лютый холод до -30? Погода в Москве в Новый год: чего ждать

69 ударов гвоздодером: убивший жену актер вышел по УДО

Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем