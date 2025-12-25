Разгром командиров ВСУ, паника в Сумах: новости СВО на вечер 25 декабря

Вооруженные силы России ликвидировали нескольких украинских командиров в результате удара по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, сообщили в силовых структурах. Войска нанесли удар по противнику близ населенного пункта Павловка в Сумской области. Кроме того, был освобожден населенный пункт Свято-Покровское, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Разгром командиров и паника рядовых: неудачи ВСУ в приграничье

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что в результате удара по подразделениям теробороны ВСУ близ Павловки также поступила информация о больших потерях среди рядового состава противника.

«С наибольшей эффективностью нанесены удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Павловки», — рассказал собеседник агентства.

Тем временем источник ТАСС в силовых структурах отметил, что Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области понесли большие потери. По его словам, командование отводит часть подразделений вглубь региона.

«На Сумском направлении в Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — указал он.

Также продолжается зачистка населенного пункта Родинское севернее Красноармейска. Координация штурмовиков осуществляется операторами БПЛА.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию в разговоре с NEWS.ru, предположил, что ВСУ отступают в Сумской области для перегруппировки сил и попытки реванша на других участках фронта. По его мнению, российское командование не ставит задачи по полному освобождению данного региона в ближайшее время.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Освобождение села в ДНР и разгром инфраструктуры: ситуация в зоне СВО

Российские военные освободили Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Тем временем в ходе зачистки микрорайона Лазурный в Красноармейске в ДНР российские военные ликвидировали группу ВСУ, отказавшуюся сдаваться в плен, сообщили в Минобороны РФ. Отряд противника был уничтожен во время попытки отступления.

За минувшие сутки армия РФ разгромила портовую и аэродромную инфраструктуру, которую используют ВСУ. По данным военного ведомства, российские военные ударили и по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и наемников в 142 районах.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, войска РФ добились значительного успеха и на Запорожском направлении. Так, военные осуществили значительный прорыв линии обороны, продвинувшись западнее Орехова. Ширина прорыва составила более 20 км.

Кроме того, ВС России уничтожили подземные бетонные укрепления ВСУ в Гуляйполе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, группировка войск «Днепр» продолжает наступление на Ореховском направлении.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Новое оружие и старые приемы: «война дронов» в зоне СВО

В России разработали новые надводные и подводные БПЛА, которые начнут использоваться в зоне СВО в следующем году, заявил директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Он добавил, что при создании аппаратов последнего поколения пригодились технологии, апробированные еще в советские годы.

По словам Чадаева, новые БПЛА следующего поколения уже прошли первые испытания. Основной упор сделан на увеличение дальности применения: разработчики ищут нестандартные решения, позволяющие поражать склады, штабы и логистику ВСУ.

Руководитель центра «Ушкуйник» также подсчитал примерный ущерб, который российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) нанес ВСУ. По его информации, БПЛА уничтожил украинскую технику на сумму, равную двум бюджетам армии ФРГ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии», — сказал он.

Российские военные придумывают все больше новых способов борьбы с воздушными целями противника. Так, командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка с позывным Пол рассказал, что бойцы РФ применяют в этих столкновениях уникальную тактику с использованием сети.

«Там, где воздушные бои, проволока с сеткой на конце, она крепится магнитом. После того как сетка попадает в лопасти дрона противника, [сетка] заматывается, путается винт, и он [дрон] падает. То есть это на данный момент самый эффективный способ борьбы с дронами противника», — сказал боец.

По оценкам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, в ближайшие недели Вооруженным силам России в зоне специальной военной операции могут понадобиться тысячи тяжелых беспилотников. По его мнению, необходимо увеличивать выпуск БПЛА, поскольку методы противодействия им становятся все более изощренными. В частности, новые БПЛА типа «Бердыш» российские военные будут использовать для минирования дорог, предположил он.

