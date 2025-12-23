Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками за сутки, ВС РФ начали новую фазу наступления в Харьковской области, Киев и его сторонники прилагают усилия, чтобы воспрепятствовать диалогу России и США. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о продвижении российских войск к Белому Колодезю

Российские военные начали новую фазу наступления в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Согласно его словам, ВС РФ продвигаются по устью реки Северский Донец к Белому Колодезю.

По мнению эксперта, успех этой операции позволит перерезать ключевые линии снабжения противника. Это откроет возможности для дальнейшего продвижения российских войск на Харьковском направлении, заключил он.

Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненного сослуживца

Боец СВО с позывным Старый рассказал, как с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.

На следующее утро после этого боец нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. Мужчина оказал ему первую помощь, зафиксировал его тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Мужчине пришлось преодолеть 16 км, прежде чем прийти к бойцам ВС РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Слова Зеленского о содержании ВСУ показывают крах Киева

Признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что республика после завершения конфликта не сможет содержать 800-тысячную армию, показывает финансовый провал Киева, пишут СМИ. По данным агентства, «переговорная инициатива Украины убита».

Автор статьи выразил мнение, что свобода Зеленского в принятии решений тает на глазах. Отмечается, что скоро Украина может согласиться на условия мирного соглашения, так как Москва обладает преимуществом на поле боя.

Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта не может быть публичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа над столь сложной проблемой требует непубличного формата.

Песков также отметил, что Кремль не располагает информацией, о чем говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда упомянул в своей речи «прорыв» в переговорах по Украине. По его словам, Москва надеется получить со временем необходимые разъяснения по этому вопросу.

Замглавы МИД России обвинил Киев в саботаже «прогресса»

Киев и его сторонники прилагают усилия, чтобы воспрепятствовать диалогу Российской Федерации и США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай» он отметил, что это происходит каждый раз, когда в переговорах намечается положительная динамика.

По его словам, со стороны Украины и ее европейских кураторов предпринимаются «экстраординарные чрезвычайные усилия», чтобы помешать процессу и сбить ту траекторию, на которой эта работа находится.

Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ ликвидировали 33 украинских пункта БПЛА за сутки

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 33 пункта управления беспилотниками за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также ликвидированы 34 тяжелых квадрокоптера противника.

Кроме того, расчетами противовоздушной обороны, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения группировки подавлены и сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

