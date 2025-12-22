Новый год-2026
Замглавы МИД России обвинил Киев в саботаже «прогресса»

Рябков: Киев мешает при каждой положительной динамике в диалоге России и США

Киев и его сторонники прилагают усилия, чтобы воспрепятствовать диалогу Российской Федерации и США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай» он отметил, что это происходит каждый раз, когда в переговорах намечается положительная динамика.

Каждый раз, когда встречается положительная динамика в нашем диалоге с США, предпринимаются экстраординарные чрезвычайные усилия со стороны Киева и его европейских кураторов для того, чтобы этому помешать, все это деформировать, по большому счету сбить ту траекторию, на которой эта работа находится, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ говорил, что администрация американского президента Дональда Трампа проявляет трезвый подход в отношениях с Москвой. Он отметил, что стороны научились слышать друг друга и совместно искать варианты для позитивного развития.

Также дипломат отмечал, что, несмотря на текущую сдержанность со стороны Вашингтона, риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО продолжают оставаться высокими. По его словам, источником угрозы выступают враждебные действия европейских государств.

