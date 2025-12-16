«Трезвая атмосфера»: Рябков оценил отношения России и США

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News. По его словам, стороны научились слушать друг друга и искать пути для продвижения вперед.

Я бы сказал, что сейчас сформировалась трезвая и, если угодно, холодная атмосфера, в которой стороны слушают друг друга и совместно ищут пути дальнейшего движения вперед, — сказал он.

Рябков в ходе интервью также заявил, что Россия не пойдет на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, никаких компромиссов в вопросе контроля России над этими территориями быть не может.

Кроме того, замглавы МИД РФ оценил тактику Киева. По его словам, Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США. Он подчеркнул, что российская сторона в свою очередь хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа. При этом у России пока нет понимания о договоренностях Киева, Вашингтона и ЕС в рамках встречи Берлине, прошедшей накануне, 15 декабря, отметил он.