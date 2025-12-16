Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:41

Рябков раскрыл, на что Россия никогда не пойдет

Рябков: Россия не пойдет на уступки по Донбассу и Крыму

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия не пойдет на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. По его словам, никаких компромиссов в вопросе контроля России над этими территориями быть не может.

Мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу,сказал Рябков.

Как сообщалось ранее, Украина хочет создать в Донбассе свободную экономическую зону. По информации журналистов, таким способом Киев намерен заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа.

До этого Рябков сообщил, что злонамеренные происки европейцев помешали достижению решения по Украине на прошлых этапах и в настоящее время их подход не изменился. Он напомнил, что в 2022 году обе стороны были близки к заключению договоренностей, но вмешалась Великобритания. Рябков заявил, что в данный момент есть основания полагать, что история повторяется.

Ранее Рябков заявил, что российская сторона отмечает многочисленные попытки спекуляций на теме украинского урегулирования. Он уточнил, что более конкретная информация по поводу происходящего будет представлена позднее.

Сергей Рябков
Россия
Донбасс
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским
Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год
Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.