Рябков раскрыл, на что Россия никогда не пойдет

Рябков раскрыл, на что Россия никогда не пойдет Рябков: Россия не пойдет на уступки по Донбассу и Крыму

Россия не пойдет на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. По его словам, никаких компромиссов в вопросе контроля России над этими территориями быть не может.

Мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу, — сказал Рябков.

Как сообщалось ранее, Украина хочет создать в Донбассе свободную экономическую зону. По информации журналистов, таким способом Киев намерен заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа.

До этого Рябков сообщил, что злонамеренные происки европейцев помешали достижению решения по Украине на прошлых этапах и в настоящее время их подход не изменился. Он напомнил, что в 2022 году обе стороны были близки к заключению договоренностей, но вмешалась Великобритания. Рябков заявил, что в данный момент есть основания полагать, что история повторяется.

Ранее Рябков заявил, что российская сторона отмечает многочисленные попытки спекуляций на теме украинского урегулирования. Он уточнил, что более конкретная информация по поводу происходящего будет представлена позднее.