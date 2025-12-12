На Западе узнали о сути предложения Зеленского Трампу по Донбассу

На Западе узнали о сути предложения Зеленского Трампу по Донбассу Politico: Украина предложила создать в Донбассе свободную экономическую зону

Украина хочет создать в Донбассе свободную экономическую зону, пишет Politico со ссылкой на информированные источники. По информации СМИ, таким способом Киев намерен заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа.

В частности, украинские власти предложат Вашингтону создать в Донбассе особую зону для работы американского бизнеса, говорится в статье. Пока текущая позиция Белого дома остается жесткой: Трамп считает Украину более слабой стороной, особенно после недавнего коррупционного скандала и отставки главы офиса президента Андрея Ермака.

Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского, — сообщили инсайдер на условиях анонимности.

Украинская инициатива совпадает с периодом усилившегося политического давления со стороны Вашингтона. План со свободной экономической зоной выглядит попыткой Киева изменить восприятие ситуации, предложив США конкретные экономические перспективы в регионе, констатировали представители СМИ.

Ранее сообщалось, что команда главы Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.