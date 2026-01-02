В Москве скорректировали цену проезда в городском транспорте В Москве повысились тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве с 2 января 2026 года изменились тарифы на проезд в городском общественном транспорте, сообщил столичный дептранс. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» проиндексировали с 67 до 75 рублей. Корректировка цен связана с необходимостью компенсировать рост стоимости электроэнергии, топлива и общий уровень инфляции. При этом с 2011 года индексация тарифов остается ниже официального показателя инфляции.

Стоимость одной поездки при оплате по биометрии теперь составляет 71 рубль. Этот вариант на 12 рублей выгоднее, чем оплата банковской картой. Также изменилась стоимость поездок по абонементным билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней. В среднем цена одной поездки по ним увеличилась на 3,5 рубля. При этом такие проездные по-прежнему остаются самыми доступными среди всех крупных городов России.

Пассажиры могут продолжать пользоваться бесплатными пересадками между станциями метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта. Для этого необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Помимо этого, с 1 января 2026 года в Казани подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки увеличилась на три рубля и составила 46 рублей. При этом у пассажиров сохранится возможность пользоваться билетами длительного действия. Такой же тариф в 46 рублей за одну поездку введен в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.