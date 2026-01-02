Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 08:08

В Москве скорректировали цену проезда в городском транспорте

В Москве повысились тарифы на проезд в городском транспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве с 2 января 2026 года изменились тарифы на проезд в городском общественном транспорте, сообщил столичный дептранс. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» проиндексировали с 67 до 75 рублей. Корректировка цен связана с необходимостью компенсировать рост стоимости электроэнергии, топлива и общий уровень инфляции. При этом с 2011 года индексация тарифов остается ниже официального показателя инфляции.

Стоимость одной поездки при оплате по биометрии теперь составляет 71 рубль. Этот вариант на 12 рублей выгоднее, чем оплата банковской картой. Также изменилась стоимость поездок по абонементным билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней. В среднем цена одной поездки по ним увеличилась на 3,5 рубля. При этом такие проездные по-прежнему остаются самыми доступными среди всех крупных городов России.

Пассажиры могут продолжать пользоваться бесплатными пересадками между станциями метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта. Для этого необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Помимо этого, с 1 января 2026 года в Казани подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки увеличилась на три рубля и составила 46 рублей. При этом у пассажиров сохранится возможность пользоваться билетами длительного действия. Такой же тариф в 46 рублей за одну поездку введен в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Дептранс
Москва
проезд
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.