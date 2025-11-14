Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:37

Цены на проезд в Казани резко повысят

В Казани с 1 января 2026 года стоимость проезда повысят до 46 рублей

Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проезд в общественном транспорте Казани с 1 января 2026 года подорожает на три рубля, заявили в пресс-службе госкомитета Татарстана по тарифам. Там отметили, что одна поездка будет стоить 46 рублей. При этом сохраняется возможность оплаты поездок билетами длительного пользования.

Сохраняется в тарифном меню возможность оплаты поездок билетами длительного пользования, стоимость одной поездки составит 36 рублей, — уточнили в госкомитете.

До 46 рублей стоимость поездки в общественном транспорте решили поднять и в других городах республики. Речь идет о Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. В Мензелинске, Нурлате, Лениногорске, Заинске и Актаныше стоимость одной поездки составит 33 рубля.

На тарифы повлияли в том числе увеличение индекса потребительских цен, фактический рост цен на топливо, повышение минимального размера оплаты труда и учет эксплуатационных расходов по новым автобусам и троллейбусам. В то же время все действующие меры соцподдержки для льготников сохраняются в полном объеме, резюмировали в ведомстве.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд для детей младше 14 лет. По его мнению, это станет настоящей поддержкой для семей и повысит их мобильность.

проезд
цены
Казань
Татарстан
