10 ноября 2025 в 15:47

Бесплатный проезд в транспорте могут ввести для одной категории россиян

Замсекретаря ОП РФ Гриб призвал сделать бесплатный проезд в транспорте для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил в беседе с 360.ru ввести бесплатный проезд для детей младше 14 лет. По его мнению, это станет настоящей поддержкой для семей.

Это одна из форм поддержки. Значительная часть расходов семей уходит на проезд детей, которых может быть не два, а три, четыре и больше. Эта мера повысит их мобильность. Дети должны ездить бесплатно. Эта практика есть во многих государствах мира, и это реальная поддержка семей, — высказался Гриб.

Он уточнил, что введение бесплатного проезда для детей может потребовать незначительного повышения тарифов. Тем не менее эта мера решит ряд проблем, в том числе «снизит социальную напряженность в ряде случаев», подчеркнул Гриб.

Ранее в РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Нововведение касается купейных вагонов всех поездов пассажирской компании. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.

