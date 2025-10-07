Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 18:47

В России появились детские купе

РЖД начали продажу билетов в специальные купе для пассажиров с детьми

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми, сообщает пресс-служба перевозчика. Нововведение касается купейных вагонов всех поездов пассажирской компании. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.

В купейных вагонах всех поездов ФПК (Федеральная пассажирская компания — дочерняя компания РЖД. — NEWS.ru) теперь есть специальные купе, приобрести билеты в которые могут только пассажиры с детьми до 18 лет, — уточнили в компании.

Аналогичный сервис был опробован для многодетных семей в поездах южных направлений. Для детей разных возрастных групп действуют различные льготы: до пяти лет — бесплатный проезд без занятия отдельного места, с пяти до девяти лет — детский тариф 35%, а для детей от 10 до 18 лет — круглогодичная скидка 50% при подтверждении российского гражданства.

Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин заявлял, что перевозчик совместно с Минцифры и Минтрансом ведет всестороннюю проработку системы посадки в поезда по биометрическим данным. После завершения нормативной подготовки компания планирует провести тестирование технологии на одном из действующих маршрутов.

РЖД
поезда
Россия
дети
