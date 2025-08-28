День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:37

В России разрабатывают необычный способ проверки пассажиров перед поездом

Замглавы РЖД Чаркин: в РФ прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

РЖД совместно с Минцифры и Минтрансом ведут всестороннюю проработку системы посадки в поезда по биометрическим данным, сообщил заместитель главы компании Евгений Чаркин. По его словам, которые приводит ТАСС, после завершения нормативной подготовки компания планирует провести тестирование технологии на одном из действующих маршрутов.

Постановление запускает процесс внедрения этого инновационного решения на железнодорожном транспорте. Сейчас идет всесторонняя проработка вопроса — совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России готовится необходимая нормативная база, создается техническое решение для железнодорожной отрасли, — поделился Чаркин.

Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая биометрическая система и Единая система идентификации и аутентификации. Чаркин подчеркнул, что биометрическая посадка станет дополнительной опцией, а не заменой традиционному контролю — паспорт останется необходимым документом в поездке. Решение о дальнейшем масштабировании системы будет принято по результатам пилотных испытаний.

Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» представили модернизированный спальный вагон с двухметровыми полками. В новом вагоне восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест, а за счет больших закрытых полок появилось больше пространства для хранения ручной клади.

