30 декабря 2025 в 11:30

Более 700 дополнительных поездов поедут по России в праздники

В России назначили 735 дополнительных поездов на время новогодних праздников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России ввели 735 дополнительных поездов на время каникул, заявил глава Росжелдора Александр Сахаров. РЖД планируют перевезти около 7 млн пассажиров в период новогодних праздников, передает ТАСС.

Для удовлетворения повышенного спроса Федеральная пассажирская компания (ФПК) увеличила количество дополнительных поездов до 735 – это на 65% больше, чем в прошлом году. Сахаров подчеркнул, что 27 из этих поездов будут выделены для организованных групп пассажиров, и их своевременное прибытие находится под особым контролем.

По прогнозам, более 300 тыс. человек воспользуются поездами для поездок в Крым, что также превышает показатели предыдущего года. Загрузка поездов, как ожидается, превысит 80%.

Росжелдор предпринял ряд мер для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Усилены графики дежурств сотрудников охраны, проводится регулярное техническое обслуживание поездов. В случае дальнейшего роста пассажиропотока, компания готова оперативно добавлять дополнительные места, корректируя схемы движения поездов.

Ранее гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов раскрыл, когда в российских поездах появится спутниковый интернет. Пассажиры смогут воспользоваться им в 2027 году.

