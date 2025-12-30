Тележка травмировала пассажирку на борту самолета PYOK: тележка для еды врезалась в пассажирку во время турбулентности

На рейсе авиакомпании Ryanair, следовавшем из Бирмингема (Великобритания) на Тенерифе (Канарские острова), несколько пассажиров получили травмы из-за турбулентности, передает PYOK. Среди пострадавших — женщина, в которую врезалась тележка для еды.

Рейс выполнялся 28 декабря. Самолет успешно поднялся в воздух, но вскоре после начала раздачи еды попал в зону сильной турбулентности. В связи с этим пилоты приняли решение вернуться в аэропорт отправления. Поскольку самолёт оказался повреждён, пассажирам пришлось пересесть на резервное судно, которое доставило их на Тенерифе. Авиакомпания Ryanair отказалась комментировать причины инцидента.

Ранее в Алма-Ате экстренно посадили самолет, который следовал из Мюнхена в Пекин. На борту скончался пассажир. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По факту смерти пассажира возбуждено уголовное дело, началось расследование.

До этого в американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов. Один из составов частично сошел с рельсов. Авария случилась на линии Montclair — Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате происшествия 17 человек получили легкие травмы.