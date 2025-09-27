Ученые решили проблему турбулентности в полете

Ученые из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре и Университета Осло создали новую математическую модель турбулентности, которая поможет точнее прогнозировать воздушные потоки и снизить тряску в полете, сообщает Physical Review Research. По данным журнала, работа сочетает два классических подхода к изучению турбулентности — лагранжевый и эйлеровский.

Турбулентность — это состояние, где все сходит с ума. Вихри ведут себя очень хаотично, существует множество степеней свободы. Новая модель — ключ к тому, чтобы понять этот безумный танец стихии, — рассказал профессор Оксфордского университета Дойн Фармер.

По его словам, турбулентность создает дискомфорт и риск травм для пассажиров и экипажа. Наиболее опасна турбулентность ясного неба, возникающая внезапно и незаметно для стандартных бортовых радаров. Исследования показывают, что с 1979 по 2020 год интенсивность сильной турбулентности над Северной Атлантикой выросла на 55 процентов.

Лагранжевый подход позволяет следить за отдельной частицей потока, эйлеровский — фиксироваться на точке в пространстве и анализировать движение воздуха вокруг нее. Гибридная модель ученых объединяет оба метода и учитывает хаотические вихри, создавая более точную картину воздушных потоков. В перспективе пилоты смогут получать прогнозы о силе, расположении и характере турбулентности на маршруте.

