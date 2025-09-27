Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:45

Ученые решили проблему турбулентности в полете

В университете Осло создали новую модель для точного прогноза турбулентности

Ученые из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре и Университета Осло создали новую математическую модель турбулентности, которая поможет точнее прогнозировать воздушные потоки и снизить тряску в полете, сообщает Physical Review Research. По данным журнала, работа сочетает два классических подхода к изучению турбулентности — лагранжевый и эйлеровский.

Турбулентность — это состояние, где все сходит с ума. Вихри ведут себя очень хаотично, существует множество степеней свободы. Новая модель — ключ к тому, чтобы понять этот безумный танец стихии, — рассказал профессор Оксфордского университета Дойн Фармер.

По его словам, турбулентность создает дискомфорт и риск травм для пассажиров и экипажа. Наиболее опасна турбулентность ясного неба, возникающая внезапно и незаметно для стандартных бортовых радаров. Исследования показывают, что с 1979 по 2020 год интенсивность сильной турбулентности над Северной Атлантикой выросла на 55 процентов.

Лагранжевый подход позволяет следить за отдельной частицей потока, эйлеровский — фиксироваться на точке в пространстве и анализировать движение воздуха вокруг нее. Гибридная модель ученых объединяет оба метода и учитывает хаотические вихри, создавая более точную картину воздушных потоков. В перспективе пилоты смогут получать прогнозы о силе, расположении и характере турбулентности на маршруте.

Ранее 18-летний Чжан Шицзе из китайской провинции Хунань самостоятельно собрал и успешно запустил двухступенчатую ракету, достигшую высоты 400 метров. Подросток изучал ракетостроение по видеоурокам в интернете, провел более сотни экспериментов и использовал подручные материалы, включая химикаты из свинарника. Его проект поддержала школа, предоставив помещение и 3D-принтер.

