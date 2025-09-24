Китайский подросток собрал ракету по видеоурокам

Подросток Чжан Шицзе из китайской провинции Хунань собрал двухступенчатую ракету и успешно запустил ее, сообщает издание South China Morning Post (SCMP). 18-летний самоучка изучал ракетостроение по видеоурокам в Сети. Его ракета из подручных материалов взлетела на высоту 400 метров.

Идеей разработки Чжан загорелся еще в 14 лет, после того как посмотрел с отцом трансляцию запуска ракеты. Руководства он нашел в соцсети Douyin — китайской версии TikTok. Успешному запуску ракеты предшествовало более сотни экспериментов. Для создания топлива подросток использовал ПВХ-трубы и нитрат, который очистил из свинарника, применив полученные в школе знания из курса химии.

Школа поддержала проект Чжана, ему выделили помещение и средства, на которые он купил 3D-принтер и самостоятельно освоил 3D-печать на нем. В 2025 году энтузиаст поступил на аэрокосмический факультет Шэньянского аэрокосмического университета, где хочет продолжить свои научные изыскания и построить настоящую ракету.

