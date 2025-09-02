Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:01

В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество

В Китае создали ткань, вырабатывающую электричество из тепла человека

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Китайские ученые создали материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию, передает South China Morning Post. Он называется «термоэлектрическая резина».

Данный материал представляет собой уникальную гибридную структуру, в которой полупроводниковые полимеры сочетаются с эластичной резиной. В перспективе исследователи намерены интегрировать материал в умную одежду, которая будет обеспечивать питание смартфона в кармане и регулировать температуру тела пользователя. Среди других возможных направлений применения — медицинские датчики, не нуждающиеся во внешних источниках питания.

Также можно внедрить в материал датчики, которые будут отслеживать изменения температуры, давление, химический состав и другие параметры.

Помимо этого, специалисты предложили создать умные маски, оснащенные сенсорами для мониторинга температуры и частоты дыхания. Это позволит своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие недуги.

Ранее колумбийские ученые разработали бактериальный щит для доставки онколитических вирусов в опухолевые ткани. Экспериментальная методика была успешно протестирована на лабораторных мышах, где продемонстрировала преимущества перед традиционными способами доставки лекарств.

Китай
ученые
разработки
энергия
кожа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Путин высказался об амбициях Украины попасть в НАТО
ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.