В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество

Китайские ученые создали материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию, передает South China Morning Post. Он называется «термоэлектрическая резина».

Данный материал представляет собой уникальную гибридную структуру, в которой полупроводниковые полимеры сочетаются с эластичной резиной. В перспективе исследователи намерены интегрировать материал в умную одежду, которая будет обеспечивать питание смартфона в кармане и регулировать температуру тела пользователя. Среди других возможных направлений применения — медицинские датчики, не нуждающиеся во внешних источниках питания.

Также можно внедрить в материал датчики, которые будут отслеживать изменения температуры, давление, химический состав и другие параметры.

Помимо этого, специалисты предложили создать умные маски, оснащенные сенсорами для мониторинга температуры и частоты дыхания. Это позволит своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие недуги.

