16 августа 2025 в 19:51

Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль

Nature Biomedical Engineering: ученые создали бактериальный щит для лечения рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колумбийские исследователи разработали бактериальный щит, который позволяет доставлять онколотические вирусы сразу в опухолевые ткани, сообщает Nature Biomedical Engineering. Система основана на генетически модифицированных бактериях.

Экспериментальная методика была успешно протестирована на лабораторных мышах. В ходе сравнительных исследований бактериальный метод продемонстрировал существенные преимущества перед традиционными способами доставки лекарств. Особое значение имеет способность системы минимизировать побочные эффекты, которые часто сопровождают противораковую терапию.

Разработанная технология не только эффективно сдерживает рост злокачественных новообразований, но и способствует увеличению продолжительности жизни Отмечается, что бактериальный щит обеспечивает более безопасное и целенаправленное воздействие на опухоли.

Ранее стало известно, что китайские ученые разработали методику ДНК-анализа крови, которая поможет выявлять рак поджелудочной железы на ранней стадии. Технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день. Это имеет большое значение, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием.

онкология
ученые
рак
советы
