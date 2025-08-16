Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль

Колумбийские исследователи разработали бактериальный щит, который позволяет доставлять онколотические вирусы сразу в опухолевые ткани, сообщает Nature Biomedical Engineering. Система основана на генетически модифицированных бактериях.

Экспериментальная методика была успешно протестирована на лабораторных мышах. В ходе сравнительных исследований бактериальный метод продемонстрировал существенные преимущества перед традиционными способами доставки лекарств. Особое значение имеет способность системы минимизировать побочные эффекты, которые часто сопровождают противораковую терапию.

Разработанная технология не только эффективно сдерживает рост злокачественных новообразований, но и способствует увеличению продолжительности жизни Отмечается, что бактериальный щит обеспечивает более безопасное и целенаправленное воздействие на опухоли.

