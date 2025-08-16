Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 13:54

В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака

В Китае создали уникальный метод раннего выявления рака поджелудочной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые разработали методику ДНК-анализа крови, которая поможет выявлять рак поджелудочной железы на ранней стадии, сообщает газета South China Morning Post. По информации издания, технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день. Это имеет большое значение, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием.

Профессор Института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук в Гуанчжоу Линь Да объяснил, что данный метод позволяет одновременно расшифровывать три важнейших слоя геномной информации из отдельных циркулирующих опухолевых клеток. Кроме того, метод открывает возможности отслеживать ответ на терапию и выявлять возможные рецидивы в режиме реального времени.

Ранее онколог Илья Пустынский рассказал, что при развитии рака полости рта у человека могут появиться поверхностные язвы, трещины, а также ощущение покалывания или жжения в этой области во время приема пищи. При ранней диагностике это заболевание можно вылечить в 90% случаев, уточнил медик.

онкозаболевание
Китай
анализы
ДНК
