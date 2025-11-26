День матери
26 ноября 2025 в 17:51

«Обнаружили в апреле»: названа причина смерти актера Шиловского

Народный артист РСФСР Шиловский скончался от выявленного в апреле рака

Всеволод Шиловский Всеволод Шиловский Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался от онкологического заболевания, заявили ТАСС в пресс-службе его театра-студии. Отмечается, что рак у актера медики обнаружили в апреле 2025 года, и несмотря на это он продолжал играть спектакли.

Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле, — подчеркнул собеседник агентства.

Шиловский умер в возрасте 87 лет. Среди его первых театральных работ были роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и образ Костылева в спектакле «На дне» по пьесе Максима Горького. Параллельно с актерской деятельностью он начал педагогическую работу в Школе-студии МХАТ и дебютировал как театральный режиссер, поставив со студентами пьесу Жана Ануя «Медея».

Актриса Ирина Розанова заявила, что Шиловский был великим гением в профессии. По ее словам, он олицетворял собой целую эпоху в культуре, воспитавшую блестящих профессионалов. Артистка отметила, что, несмотря на грусть утраты, важно осознавать масштаб и полноту прожитой им жизни.

Режиссер Светлана Дружинина в свою очередь отметила, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

