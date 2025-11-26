«Знали, что ему нездоровится»: Дружинина высказалась о смерти Шиловского Режиссер Дружина: все знали о болезни Шиловского, но его смерть — это шок

Коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, но его смерть стала неожиданной, заявила NEWS.ru режиссер Светлана Дружинина. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

Талантливейший актер, отличнейший режиссер. Все помнят его фильмы, он ставил совершенно замечательные спектакли. Сейчас в руках я держала награду, полученную на его фестивале в Смоленске «Золотой Феникс», он был президентом этого фестиваля, — сказал Дружинина.

Режиссер добавила, что была очень дружна с Шиловским, он снялся в ее фильме «Гардемарины 1787. Мир». По словам Дружининой, этой осенью она побывала в его театре-студии на Петровке.

Мы знали, что ему нездоровится, но его смерть стала неожиданной. Светлая память, очень хороший человек, — сказала Дружинина.

Ранее стало известно, что Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. Среди первых театральных работ он исполнил роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и создал образ Костылева в спектакле «На дне», поставленном по пьесе Максима Горького. Наибольшую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в ленте «Каменская».