День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:56

«Знали, что ему нездоровится»: Дружинина высказалась о смерти Шиловского

Режиссер Дружина: все знали о болезни Шиловского, но его смерть — это шок

Всеволод Шиловский Всеволод Шиловский Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, но его смерть стала неожиданной, заявила NEWS.ru режиссер Светлана Дружинина. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

Талантливейший актер, отличнейший режиссер. Все помнят его фильмы, он ставил совершенно замечательные спектакли. Сейчас в руках я держала награду, полученную на его фестивале в Смоленске «Золотой Феникс», он был президентом этого фестиваля, — сказал Дружинина.

Режиссер добавила, что была очень дружна с Шиловским, он снялся в ее фильме «Гардемарины 1787. Мир». По словам Дружининой, этой осенью она побывала в его театре-студии на Петровке.

Мы знали, что ему нездоровится, но его смерть стала неожиданной. Светлая память, очень хороший человек, — сказала Дружинина.

Ранее стало известно, что Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. Среди первых театральных работ он исполнил роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и создал образ Костылева в спектакле «На дне», поставленном по пьесе Максима Горького. Наибольшую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в ленте «Каменская».

актеры
смерти
болезни
Светлана Дружинина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам
Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.