17 декабря 2025 в 17:56

Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака

Онищенко: российские вакцины от рака подходят для пациентов с онкологией

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Две российские вакцины от рака, которые успешно прошли испытания, позволяют лечить людей с онкологическими заболеваниями, сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, стимулирующие иммунитет препараты для профилактики пока находятся на стадии разработки

Две вакцины, которые действительно прошли испытания — и доклинику, и клинику, — это лечебные вакцины. Что это значит? Это уже то состояние, когда у человека есть онкология, это мРНК-вакцины, — пояснил Онищенко.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что онковакцина против меланомы для клинического применения будет выпущена уже в 2026 году. По его словам, препарат предназначен для введения людям.

До этого Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины для терапии меланомы под названием. Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, а его производителем является Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.

