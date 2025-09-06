Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 15:14

Российская вакцина от рака приблизилась к финальной стадии

ФМБА: российская вакцина от рака готова к использованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от рака готова к применению, сообщила «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Ведомство подало соответствующие документы в Минздрав России.

В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования, — уточнила Скворцова.

Доклинические испытания доказали безопасность препарата, в том числе и при его многократном применении. Исследования показали высокую эффективность вакцины: она способствует уменьшению опухоли и замедлению ее роста. Глава ФМБА добавила, что теперь медики ожидают разрешения на использование препарата.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов. Поэтому ее будет нельзя купить в аптеке, как любое другое лекарство, пояснил медик.

Российская вакцина от рака приблизилась к финальной стадии
