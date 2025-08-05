Гинцбург рассказал, как будут назначать российскую онковакцину

Российская вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов, заявил беседе с NEWS.ru директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцину нельзя будет купить в аптеке.

Препарат будет готовиться по генетическим данным, то есть по биологическому материалу людей, которым поставили диагноз в онкологических центрах. На основании этого для конкретного больного в «Гамалее» будет готовиться соответствующий вакцинный препарат, а затем передаваться обратно в лечебное учреждение для лечения и защиты. Естественно, это не аптечный препарат, а индивидуальный, — прокомментировал Гинцбург.

По его словам, для создания вакцины генетический материал опухоли сравнивается с генетическим материалом нормальной ткани. Определяется, какие мутации возникли у данного больного, чтобы эту информацию использовать для создания вакцины. Ученый отметил, что все делается для того, чтобы лечение стало бесплатным.

Ранее стало известно, что одного укола онковакцины для полного излечения может быть недостаточно. В некоторых случаях может потребоваться 8–10 приемов препарата, которые человек будет получать с интервалом в две-три недели.