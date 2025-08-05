Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 14:45

Раскрыто, за сколько приемов российская онковакцина может победить рак

Гинцбург: для лечения рака потребуется примерно 8–10 уколов российской вакцины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одного укола российской онковакцины для излечения рака может быть недостаточно, заявил NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в некоторых случаях может потребоваться 8–10 приемов препарата. Он отметил, что лекарство будет индивидуально производиться для каждого больного.

Подразумевается, что однократно достигнуть нужной активации иммунной системы не получится. Поэтому во всех документах, связанных с созданием препарата, заложен тот объем, что будет производиться для конкретного человека: это примерно 8–10 уколов, которые человек будет получать с интервалом 2–3 недели, — прокомментировал Гинцбург.

По его словам, в конце сентября или начале октября в онкологическом центре имени Блохина и институте имени Герцена в экспериментальном режиме группе пациентов, больных меланомой, введут препарат.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о том, что курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций. Относится это ко всем формам курения. В свою очередь алкоголь может повлиять на развитие рака печени, молочной железы и кишечника.

вакцинация
онколог
онкология
укол
АлександрГинцбург
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.