Раскрыто, за сколько приемов российская онковакцина может победить рак Гинцбург: для лечения рака потребуется примерно 8–10 уколов российской вакцины

Одного укола российской онковакцины для излечения рака может быть недостаточно, заявил NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в некоторых случаях может потребоваться 8–10 приемов препарата. Он отметил, что лекарство будет индивидуально производиться для каждого больного.

Подразумевается, что однократно достигнуть нужной активации иммунной системы не получится. Поэтому во всех документах, связанных с созданием препарата, заложен тот объем, что будет производиться для конкретного человека: это примерно 8–10 уколов, которые человек будет получать с интервалом 2–3 недели, — прокомментировал Гинцбург.

По его словам, в конце сентября или начале октября в онкологическом центре имени Блохина и институте имени Герцена в экспериментальном режиме группе пациентов, больных меланомой, введут препарат.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о том, что курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций. Относится это ко всем формам курения. В свою очередь алкоголь может повлиять на развитие рака печени, молочной железы и кишечника.