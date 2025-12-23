Манилоу прервал карьеру из-за онкологического заболевания

Знаменитый американский исполнитель Барри Манилоу сообщил поклонникам о приостановке концерной деятельности после того, как врачи обнаружили у него онкологическое заболевание. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что после шести недель борьбы с бронхитом медики отправили его на томографию.

В моем левом легком обнаружено раковое образование, которые необходимо удалить, — написал артист.

Манилоу подчеркнул, что болезнь находится на ранней стадии, это дает высокие шансы на успешное лечение. Все выступления певца, запланированные на январь, официально отменены. Несмотря на серьезность диагноза, музыкант настроен оптимистично и не планирует надолго покидать сцену. Он уже заявил, что хочет возобновить концертную деятельность в феврале, начав с грандиозного шоу в Лас-Вегасе.

Барри Манилоу является одной из самых ярких звезд эстрады 70-х и 80-х годов, его имя неразрывно связано с золотой эпохой диско и мировым хитом Copacabana. За свою многолетнюю карьеру обладатель премий «Грэмми» и «Эмми» продал миллионы «платиновых» дисков по всему миру.

